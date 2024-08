Diabetes – dem Tod der β-Zellen auf der Spur

Im Diabetesmodell zeigte sich, dass die Abwesenheit von RIPK1 keinen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit hatte. Gleiches war der Fall bei fehlender RIPK1-Kinaseaktivität. Wider Erwarten scheint RIPK1 hier also keinen Einfluss auf den Zelltod unter hyperglycämischen Bedingungen zu nehmen. Im Zellkulturversuch fanden sie dagegen in Langerhans-Inseln hohe Konzentrationen des antiapoptotischen Proteins cFLIP (cellular FLICE-inhibitory protein), aber niedrige Apoptose- und Nekroptosemarker. Behandlung der Pankreas­inseln mit Cycloheximid, einem cFLIP-Hemmstoff, machte die Zellen anfälliger für TNF-induzierten Zelltod. β-Zellen scheinen also mit einem von cFLIP abhängigen Mechanismus auf TNF-Zytotoxizität zu reagieren. Die Aufklärung der einzelnen Schritte dieses Weges könnte neue Behandlungsoptionen für Diabetes-Patienten eröffnen.

