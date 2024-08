Wie könnte eine Honorarerhöhung finanziert werden?

Robert-Martin Montag ist unzufrieden mit der Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach (SPD). Der Thüringer FDP-Politiker hat insbesondere für die geplante Apothekenreform des Bundesgesundheitsministers kein Verständnis. Im April veröffentlichte er ein Alternativkonzept für die Apothekenhonorierung, dass unter anderem vorsieht, den Fixzuschlag auf zehn Euro zu erhöhen und verschiedene weitere Komponenten zu dynamisieren. „Leistung muss sich lohnen“, so Montag damals gegenüber der DAZ.

Dieses Motto greift er nun auch in seinen Plänen zur Gegenfinanzierung der Honorarerhöhung auf. „Zukünftig muss im Gesundheitssystem das Prinzip gelten: das Geld darf ausschließlich der Leistung folgen!“, heißt es in einem Papier. Er wolle zu einer „evidenzbasierten“ Gesundheitspolitik, weg von einer „Aus-dem-Bauch-heraus-Politik“, wie er der DAZ diese Woche erklärte.

Den Apotheken kommt dabei eine besondere Rolle zu. Montag geht davon aus, dass es in Zukunft wegen des demografischen Wandels weniger Ärzte bei gleichzeitig steigendem ambulantem Versorgungsbedarf geben wird. Um die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum sicherzustellen, müssten Apotheken stärker einbezogen werden. Sie seien „oft erste Anlaufstelle für Patienten, noch vor dem Arzt“, schreibt er in dem Papier. „Daher dürfen diese nicht zu reinen Medikamentenabgabestellen umfunktioniert werden, sondern müssen mit ihrem pharmazeutischen Wissen noch viel stärker in die Versorgung einbezogen werden.“