FDA lässt Adrenalin-Nasenspray zu

ARS Pharmaceuticals hat Neffy in vier Studien an 175 gesunden Menschen geprüft, die EMA stützte ihre Zulassungsempfehlung ebenfalls auf Nichtallergiker (537 gesunde Probanden) und begründete dies im Juni damit, dass Studien an Anaphylaktikern aus ethischen und praktischen Gründen unmöglich gewesen seien. In den Studien verglich ARS Pharmaceuticals die pharmakodynamischen und -kinetischen Effekte von nasalem Adrenalin mit denen von intramuskulär verabreichtem. Und: Die Plasmakonzentrationen wie auch die Wirkungen auf Blutdruck und Herzfrequenz waren laut FDA „vergleichbar“. Am häufigsten berichteten die Probanden über einen gereizten Rachen, ein Kribbeln in der Nase und andere nasale Beschwerden, wie Rinorrhoe, Niesen, Juckreiz, Kongestion, sowie Kopfschmerzen, Nervosität, Parästhesie, Müdigkeit, Zittern, Bauchschmerzen, Zahnfleischschmerzen, Taubheitsgefühl im Mund, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen als unerwünschten Arzneimittelwirkungen.