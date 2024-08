Digital, in Präsenz oder beides?

Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Westfalen-Lippe, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin setzen auf eine Mischung aus digital und Präsenz. So sehen sich die circa 200 teilnehmenden PhiP in Baden-Württemberg an zwei Präsenztagen, acht Seminartage finden pro zweiwöchigem Block online statt. Ähnlich handhabt es die Kammer Berlin, an deren Unterrichtsveranstaltungen circa 50 PhiP teilnehmen. Auch hier wurden wieder einzelne Präsenztage eingeführt. In Westfalen-Lippe (um die 80 bis 110 PhiP) und Niedersachsen (circa 60 PhiP) findet jeweils eine Woche des Unterrichts digital, die andere in Präsenz statt. Die Kammer Sachsen-Anhalt (circa 100 PhiP) veranstaltet den zweiwöchigen Block im Winter online und den im Sommer vor Ort. In Thüringen (um die 50 bis 70 Teilnehmer) setzt man auf Präsenz als Standardoption, aber auch hier werden beide Formen genutzt.

Tendenziell zeigt das Feedback, das die Kammern von den Teilnehmenden einholen, dass sie die Mischung schätzen. So schreibt die Kammer Baden-Württemberg, dass sich die PhiP den persönlichen Austausch wünschen, aber auch die Flexibilität der Onlineztage. Auch in Sachsen-Anhalt spricht sich deutlich mehr als die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden PhiP für das gemischte Format aus. Hier versucht man, die Inhalte an die verschiedenen Formate passend aufzuteilen. So ist der Präsenz-Unterrichtsblock geprägt von Seminaren und Kleingruppenarbeit. Inhalte, die als Vortrag mit Frage- und Interaktionsmöglichkeiten über digitale Tools vermittelt werden können, finden sich im Unterrichtsblock wieder, der online stattfindet.