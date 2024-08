Wo bleibt die neue Approbationsordnung?

2019 hat die Bundesapothekerkammer (BAK) sich des Themas aber dann doch endlich angenommen. Im darauffolgenden Jahr lud sie zu einem Runden Tisch, der die „zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen der Beteiligten“ über die zukünftige Apothekerausbildung zu einem Grundkonsens zusammenführen sollte, wie BAK-Präsident Thomas Benkert damals sagte. Dieser Runde Tisch, an dem neben der BAK unter anderem der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD), der Verband der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland, die Apothekengewerkschaft Adexa und die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, beteiligt waren, legte zwei Jahre später ein Positionspapier vor, das die BAK bei ihrer Mitgliederversammlung im Mai 2022 verabschiedete.

Der Deutsche Apothekertag forderte dann 2022 gemäß einem Antrag des Geschäftsführenden Vorstands den Verordnungsgeber auf, die Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) unverzüglich auf der Basis der Ergebnisse des Runden Tisches „Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker“ zu überarbeiten.

Im Februar 2023 fand ein erstes Gespräch im Bundesgesundheitsministerium (BMG) statt, wie die DAZ auf Nachfrage von der BAK erfuhr. Im Nachgang seien noch weitere Unterlagen erstellt worden, die das BMG angefordert hatte, so ein Sprecher. Und weiter: „Grundsätzlich nutzt die Bundesapothekerkammer stattfindende Termine mit Vertreterinnen und Vertretern des BMG, um das Thema voranzutreiben.“

Mit welchem Nachdruck das passiert, lässt sich von außen schwer beurteilen. Aber es konnte durchaus das Gefühl entstehen, dass die neue Approbationsordnung der Honorardebatte untergeordnet wurde.