Was Apotheker über heimenterale und heimparenterale Ernährung wissen sollten

Bei der enteralen Ernährung wird der obere Verdauungstrakt ganz oder teilweise umgangen. Die Nährlösung wird direkt in den Magen oder Dünndarm über eine Sonde in den Körper eingebracht und durchläuft dann das restliche Verdauungssystem. Der häufigste Grund für eine heimenterale Ernährung, also einer enteralen Ernährung, die zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung stattfindet, sind neurologische Erkrankungen mit Dysphagie. Andere Indikationen sind Tumore im gastrointestinalen Trakt oder Kehlbereich, sowie andere Magen-Darm-Erkrankungen, Gehirnerkrankungen oder bestimmte Stoffwechselstörungen.