Metamizol ist lichtempfindlich und kristallisiert schnell aus

Auch bei anderen Wirkstoffen als Metamizol wird für flüssige Darreichungsformen allgemein empfohlen, den Zeitrahmen für das Richten im Voraus deutlich enger zu halten als bei Tabletten oder Kapseln. Empfohlen werden Oralspritzen, welche das Entnehmen aus dem Gefäß beschleunigen und so ein allzu frühes Vorbereiten umgehen können.

Sollen die Tropfen dennoch klassisch in einem Becher bereitgestellt werden, wir dazu geraten, einen Deckel zu verwenden – um Kontamination und Verdunstung zu vermeiden. Entsprechend soll der Becher dann auch an einem Ort mit angemessener Temperatur gelagert werden – nicht auf dem Fensterbrett oder in der Nähe einer Heizung. Für den Lichtschutz wird zusätzlich zu farbigen Bechern geraten – gerade bei lichtempfindlichen Substanzen wie Metamizol.