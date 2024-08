Groeneveld: Umverteilung verbessert nicht die wirtschaftliche Situation

Der LAV-Vorsitzende erinnerte daran, dass das Apothekenhonorar zuletzt im Jahr 2013 um 3 Prozent angepasst wurde. Im Februar 2023 hingegen wurde es von der Ampel-Koalition sogar für zwei Jahre gesenkt – über den erhöhten Kassenabschlag. In dem Zeitraum seien aber die Kosten um mehr als 60 Prozent gestiegen, die Inflation um knapp 30 Prozent. „Die Apothekeninhaberinnen und -inhaber befinden sich auf einem Honorarniveau von 2004“, so Groeneveld. „Für viele Apotheken in Deutschland und somit auch in Niedersachsen bedeutet dies das Aus.“

Das habe auch mit Blick auf den Nachwuchs gravierende Folgen. Die Übernahme einer Apotheke werde immer unattraktiver. „Das finanzielle Risiko, einen Apothekenbetrieb zu übernehmen, ist für den Nachwuchs zu groß.“ Von dieser Entwicklung seien nicht nur Apotheken im ländlichen Raum betroffen, auch in Großstädten gebe es einen Rückgang der Apothekenzahlen, so Groeneveld.