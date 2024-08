Verhalten von Mäusen erklärt Placebo-Effekt

Die Wissenschaft weiß wenig darüber, wie der Placebo-Effekt genau entsteht und warum er bei manchen Menschen weniger stark ausgeprägt ist. Immerhin haben Neurowissenschaftler jetzt herausgefunden, welche Nervenzellen ihn vermitteln ‒ zumindest bei Mäusen. Die Forscher ließen die Tiere in zwei Kammern laufen. In Kammer Nummer eins war der Boden drei Tage lang unangenehm heiß, in der zweiten Kammer herrschten angenehme 30 °C. Dann heizten die Forscher beide Kammern auf schmerzhafte 48 °C auf. Obwohl beide Kammern gleich heiß waren, bevorzugten die Mäuse die zuvor kühlere Kammer. Und im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nicht auf das Szenario trainiert worden war, hielten sie den Schmerz länger aus ‒ der Placebo-Effekt war am Werk.