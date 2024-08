Für wen Melatonin-Nahrungsergänzungsmittel nicht geeignet sind und warum

Untersuchungen an Erwachsenen zeigen beispielsweise, dass eine einmalige Einnahme von Melatonin akut den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann. Das BfR empfiehlt deshalb Personen mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes, Melatonin nur nach ärztlicher Rücksprache einzunehmen. Auch Personen mit einer Einschränkung der Leber- und/oder Nierenfunktion sowie Personen, die an einer Autoimmunerkrankung oder an Epilepsie leiden, sollen aus Sicht des BfR auf die unkontrollierte Aufnahme melatoninhaltiger NEM verzichten.