„Es brennt an allen Ecken und Enden“

Die Pläne des Bundesgesundheitsministers für eine Apothekenreform haben in der Apothekerschaft viel in Bewegung gesetzt: Nicht nur seitens der offiziellen Standesvertretung hagelt es Kritik – insbesondere an dem Vorhaben, dass Apotheken künftig auch ohne persönlich anwesende Approbierte öffnen können sollen. Auch zahlreiche andere Verbände und Organisationen der Apothekerschaft halten sich nicht zurück, ihren Unmut und Ärger kundzutun. Sie versuchen alles, damit sich möglicherweise schon vor dem Kabinettbeschluss, spätestens aber im parlamentarischen Verfahren noch entscheidendes am bislang bekannten Entwurf für das Apotheken-Reformgesetz ändert. Es gibt unter anderem Unterschriftenaktionen, erneute Demo-Pläne, sogenannte Regionalkonferenzen – und zahlreiche Gespräche mit den Medien, um deutlich zu machen, welche Gefahren die Reformpläne bergen.

Am gestrigen Sonntag schafften die Sorgen der Apotheker*innen es nun sehr prominent in die „Bild am Sonntag“ (BamS). In großen Lettern ist zu lesen: „Das große Apotheken-Sterben“. Der Untertitel: „Neues Gesetz könnte Notstand noch verschärfen / Warum ist das System so krank?“. Dazu ein Bild von Magdalene Linz – einst Präsidentin der Landesapothekerkammer Niedersachsen und der Bundesapothekerkammer. Auch heute ist die 70-Jährige, die ihre Apotheken schon an ihre Tochter übergeben hat, noch mit Leidenschaft Pharmazeutin und berufspolitisch aktiv – etwa als Vorständin der Deutschen Arbeitsgemeinschaft HIV- und Hepatitis-kompetenter Apotheken (DAH²KA).

Millionen-Umsatz, nicht mal ein Prozent Gewinn

Die BamS schreibt: „Vorbei ist das Klischee des Porsche fahrenden Apothekers, der dreimal im Jahr in den Urlaub fliegt, in einer schicken Villa wohnt und sich die Taschen vollmacht. Die Branche kämpft ums Überleben“. Dazu sagt Linz: „Ich fahre einen 15 Jahre alten Mini und schwimme nicht im Reichtum“. Sie macht deutlich, dass vom Millionenumsatz, den ihre Apotheken erwirtschaften, am Ende nicht mal ein Prozent Gewinn übrig bleibe. „Wenn sich jetzt nichts ändert, gefährden wir auch die Versorgung der Patienten“, sagt Linz der BamS. „Es werden noch mehr Apotheken schließen, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt.“