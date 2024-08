Beschaffungskosten bei der Grippeimpfung separat ausweisen

Der Vertrag über die Durchführung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken, den der GKV-Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband (DAV) im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV, geschlossen haben, steht in weiten Teilen schon eine ganze Weile. Allerdings konnten sich die beiden Parteien nicht auf eine Vergütung einigen. Und so musste zum wiederholten Male die Schiedsstelle ran. Diese hat Ende April eine Vergütung festgelegt. Seit 1. Juli ist der entsprechend angepasste Vertrag zur Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen in Apotheken in Kraft.