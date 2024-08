Diese Metamizol-Wechselwirkungen sollten Apothekerinnen kennen

An der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin in München hat es sich das „Kompetenzzentrum Palliativpharmazie“ zum Ziel gesetzt, ärztliches Personal, Pflegekräfte und Apotheker:innen bei der medikamentösen Therapie innerhalb der Palliativmedizin zu unterstützen. In der „Frage des Monats Juli 2024“ hat sich das Team des Kompetenzzentrums die Interaktionen eines Wirkstoffes näher angeschaut, der nicht nur in der Palliativmedizin weit verbreitet ist: Metamizol.

Dabei geht es nicht nur darum, welche Arzneimittel potenziell mit Metamizol wechselwirken können, sondern welche solcher möglichen Wechselwirkungen auch klinisch relevant sind.