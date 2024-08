Versandapotheken steigen in der Kundengunst, stationäre Apothekenketten fallen zurück

Good Neighbor Pharmacy belegt zum achten Mal in Folge den ersten Platz unter den Apotheken- und Drogerieketten. Health Mart folgt auf Platz zwei und Rite Aid Pharmacy auf Platz drei. Sam's Club rangiert zum neunten Mal in Folge an erster Stelle unter den stationären Apotheken, während Costco den zweiten Platz belegt. Publix rangiert an erster Stelle unter den stationären Supermarktapotheken, gefolgt von ShopRite und H-E-B. PillPack by Amazon Pharmacy nimmt im Versandhandelssegment die Spitzenposition ein. Amazon Pharmacy rangiert an zweiter Stelle und Kaiser Permanente auf Platz drei.