Podiumsdiskussionen beim BPhD

In diesem Jahr diskutierten darüber hinaus auf dem 21. PharmaWeekend, einem vom BPhD organisierten Fortbildungswochenende, Expert*innen zur Frage „Geht Pharmazie nachhaltig?“.

Sowohl beim Thema Nachhaltigkeit als auch Feminismus ist der öffentliche Diskurs von großer Bedeutung, um aktuelle Strukturen und Abläufe zu hinterfragen und gegenüber Entscheidungsträger*innen die Wichtigkeit und Aktualität der Themen zu verdeutlichen. Darüber hinaus werden Zuhörer*innen ermutigt, in ihrem eigenen Umfeld Handlungen zu ergreifen.

In den politischen Diskurs einbringen

Nicht nur die Organisation von Podiumsdiskussionen, sondern auch die Teilnahme daran bietet uns als Studierendenvertretung die Chance, Meinungen der Studierenden in den politischen Diskurs einzubringen.

Bei der Themenwahl sind Aktualität und gesellschaftliche Bedeutsamkeit ausschlaggebend, um die entsprechenden Themen voranzubringen und auf Interesse bei den Zuhörenden zu stoßen.

Grundlage für die Zusammenstellung der Diskutierenden ist, dass alle einen Bezug zum Thema haben. Dabei sollten unterschiedliche Hintergründe und Ansichten berücksichtigt werden, um das Format als Sammlung verschiedener Perspektiven zu nutzen. In der Diskussion zur Nachhaltigkeit in der Pharmazie wurden so beispielsweise pharmazeutisch-chemische, wirtschaftliche wie auch politische Blickwinkel beleuchtet.

Als Austauschplattform für Wissen, Meinungen und Erfahrungen ist das Format im Bildungsbereich von großer Bedeutung.

Es ermöglicht dem Publikum das Verständnis komplexer Themen und dadurch eine fundierte Meinungsbildung. Durch die Möglichkeit am Ende Fragen zu stellen und sich so auch als Teil des Publikums an der Diskussion zu beteiligen, gewinnt diese an Interaktivität.

Auch für die Diskutierenden selbst, die häufig Organisationen repräsentieren, kann dieser Aspekt interessant sein, um in den Austausch zu treten. Diskussionsinhalte werden weitergetragen, das öffentliche Bewusstsein für diese geschärft und so die Grundlage für Handlungen seitens Entscheidungsträger*innen geschaffen.

Zuletzt kommt auch der Unterhaltungsaspekt nicht zu kurz: Die dynamische Atmosphäre erinnert an Talkshows im Fernsehen, welche sich seit Jahren größter Beliebtheit erfreuen.