Notfallzentren werden Apothekennotdienste grundlegend verändern

Das geplante Gesetz zur Reform der Notfallversorgung wird erhebliche Folgen für den Apothekennotdienst haben. Zu den neuen „Integrierten Notfallzentren“ sollen jeweils eine Notdienstpraxis und eine vertraglich gebundene Apotheke gehören. Diese Apotheke soll sich in „unmittelbarer Nähe“ der Praxis befinden, oder eine Apotheke in „angemessener Nähe“ – was immer das heißen mag – soll dort eine zweite Offizin betreiben.

Die Apotheke bzw. die zweite Offizin muss während der Öffnungszeiten der Notdienstpraxis geöffnet sein, also jeden Abend mindestens bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils mindestens von 9 bis 21 Uhr. Es bleibt offen, nach welchen Kriterien ausgewählt wird, falls sich mehrere Apotheken dafür bewerben.

In den Apotheken in der Nähe von Notdienstpraxen ist jetzt zu fragen, ob so viel Personal zu gewinnen ist und ob die erwartbaren Roherträge und Zahlungen aus dem Nacht- und Notdienstfonds (NNF) für dieses neue Geschäftsmodell ausreichen werden. Wie hoch die Zahlungen aus dem NNF werden, ist allerdings offen.

Viele neue Teildienste an den Notfallzentren

Die etwa 700 Apotheken an Notdienstpraxen, die an 365 Tagen im Jahr tätig sein sollen, werden jährlich 255.500 Teildienste leisten. Im Vergleich zu knapp 380.000 Volldiensten, die der Nacht- und Notdienstfonds (NNF) 2023 abgerechnet hat, wäre das eine sehr erhebliche Größe. Die Kundenzahl in den übrigen Notdienstapotheken würde daraufhin massiv sinken. Zugleich würde bezogen auf das ganze Apothekensystem der Personalbedarf außerhalb der regulären Öffnungszeiten steigen, wenn zusätzlich zum bisherigen Notdienst die Apotheken an den Notdienstpraxen betrieben werden.