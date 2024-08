Missbrauch von Medizinalcannabis? BMG beobachtet und wertet aus

Die schriftliche Frage eingereicht hatte der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger. Er verwies auf Medienberichte, wonach Jugendliche sehr einfach über ein von einem Telemedizinanbieter ausgestelltes E-Rezept an Medizinalcannabis gelangen können – und das „so schnell wie ein Pizza-Service“.

Verantwortung der Ärzte

Franke erinnert in seiner Antwort daran, dass „für die Verschreibung von Cannabis zu medizinischen Zwecken die gleichen Regelungen wie für die Verschreibung anderer, nicht-betäubungsmittelhaltiger Arzneimittel“ gelten. Die ärztliche Behandlung habe „grundsätzlich nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, was eine sorgfältige Indikationsstellung – gerade auch bei Behandlungen von Kindern und Jugendlichen – voraussetzt“. Dies gelte auch für Telemedizin. „Einer missbräuchlichen Verwendung ihrer Verschreibung dürfen Ärztinnen und Ärzte keinen Vorschub leisten“, so Franke.

Apotheken in der Pflicht

Darüber hinaus weist der Parlamentarische Staatssekretär darauf hin, dass auch Apothekerinnen und Apotheker Verantwortung tragen. Nach § 17 Absatz 8 Apothekenbetriebsordnung sind sie verpflichtet, „einem erkennbaren Arzneimittelmissbrauch in geeigneter Weise entgegenzutreten“.

Vorerst wird das Ministerium also nicht tätig. Man werde aber die Folgen der Teillegalisierung gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und dem GKV-Spitzenverband „sehr genau beobachten und auswerten“, so Franke.