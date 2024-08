Lauterbach in Chemnitz – SAV informiert vor Ort über Apothekenreform

„Das offensichtliche Kernproblem unserer Gesundheitsversorgung, nämlich die über die letzten Jahre hinweg forcierte, mittlerweile dramatische Unterfinanzierung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung, führt mittlerweile zu merklichen Einschränkungen für die Bevölkerung“, sagte demnach der SAV-Vorsitzende Thomas Dittrich.

In dem Bundesland hätten im ersten Halbjahr 2024 bereits 17 Apotheken geschlossen, laut SAV sind das knapp zwei Prozent der Gesamtzahl. „Wir sind damit in Sachsen deutlich unter 900 Apotheken“, so Dittrich. „Diese Entwicklung ist wie auch im gesamten Bundesgebiet dramatisch.“

In der von Lauterbach geplanten Apothekenreform würden allerdings weder „die offenkundige Unterfinanzierung noch der gravierende Mangel an pharmazeutischem Fachpersonal mit nachhaltigen Lösungsvorschlägen angegangen“, so Dittrich. Er spricht von einer „Mogelpackung“.

Wenn sich die finanzielle Situation der Apotheken nicht deutlich positiv verändere, werden weitere dicht machen, so der SAV-Chef. „Die Verantwortung dafür trägt der Bundesgesundheitsminister und die gesamte Bundesregierung.“ Fast acht Prozent der Apotheken in dem Bundesland arbeiten laut Verband defizitär, ein weiteres Drittel befindet sich in wirtschaftlicher Schieflage.

Am 28. August gehen die Apothekenteams in Dresden auf die Straße, um auf die Gefahren der Reform aufmerksam zu machen. Parallel dazu wird auch in Erfurt in Thüringen demonstriert.