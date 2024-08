Fehlinjektion vermeiden

Damit die Injektion nicht versehentlich in den Finger erfolgt, sollten Daumen und Finger den Pen wie bei einer Faust umschließen. Eine ver­sehentliche Injektion in Hände oder Füße bewirkt in den angrenzenden Arealen durch Vasokonstriktion eine periphere Ischämie und kann im schlimmsten Fall zu einer Nekrose (Absterben von Hautgewebe) führen [6].

In der Fachinformation wird die Therapie wie folgt beschrieben: „Eine Behandlung durch den Arzt könnte notwendig sein.“ [3]. Im Gegensatz dazu ruft die offizielle Patienten­information auf der Internetseite des Anapen® dazu auf, dass sich Betroffene bei einer versehentlichen Injektion in Hände oder Finger umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung begeben sollen [7]. Wie ein Fallbericht publizierte, kann dort beispielsweise eine notfallmäßige Behandlung mit einer Cayennepfeffer-haltigen Wärmecreme, einem Nitroglycerin-Spray und/oder einer lokalen Anwendung von Wärme erfolgen. Ob eine Therapie bei akzidentieller Anwendung überhaupt nötig oder hilfreich ist, sei laut Autoren nach aktueller Datenlage jedoch unklar. In 99% der dokumentierten Fälle käme es nicht zu einer gefürchteten Nekrose [8].

Zeit ist Trumpf

Hysterie scheint nicht angebracht. Das gilt auch für unsichere Patienten, die eine unnötige Injektion scheuen. Zur Erinnerung: Einer Anaphylaxie liegt am häufigsten eine IgE-vermittelte Allergie zugrunde. Zur Klassifizierung anaphylaktischer Reaktionen werden in der Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie vier Schweregrade unterschieden. Bei Stufe I treten Haut- und Allgemeinsymptome wie Juckreiz, Flush, Urtikaria und Angioödem auf. Treten weitere Beschwerden auf, wird je nach Inten­sität von Stufe II bis IV differenziert. Die Beschwerden betreffen Abdomen (Übelkeit, Krämpfe, Erbrechen bis hin zu Defäkation), Respirationstrakt (Rhinorrhö, Dyspnoe, Zyanose, Bronchospasmus bis Atemstillstand) und/oder Herz-Kreislauf-System (Tachy­kardie, Schock bis Kreislaufstillstand). Nach heutigem Kenntnisstand ist sowohl die Einnahme von Beta-Adrenozeptorenantagonisten als auch aller­gisches Asthma bronchiale mit einem erhöhten Risiko für schwere Anaphylaxie assoziiert [1].

Das Tückische: Zu Beginn weiß niemand, wohin die Reise geht, warnt die S2k-Leitlinie zur Akutbehandlung der Anaphylaxie: „Anaphylaktische Reaktionen können auf jeder Stufe der Symptomatik spontan zum Stillstand gelangen, aber auch trotz adäquater Therapie fortschreiten.“ Ebenso können Kreislaufbeschwerden beispiels-weise ohne vorherige Hautsymptome auftreten. Die Applikation sollte also im Zweifel lieber einmal zu früh als zu spät erfolgen.