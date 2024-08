Weltweit gibt es mittlerweile ein großes Netz von Anbietern für medizinische Cannabis-Produkte – kanadische Unternehmen gehören zu den größten Playern am Markt. In Deutschland haben bisher derzeit drei Produzenten eine Ausschreibung des BfArM gewonnen. Die ursprüngliche Ausschreibung aus dem Jahr 2019 sah eine Produktion von insgesamt 10 Tonnen über einen Zeitraum von vier Jahren vor.

„Demacan“, mit einer Produktionsstätte im sächsischen Ebersbach, ist das einzige deutsche Unternehmen mit einer Genehmigung zum Anbau für Medizinalcannabis. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am 25. Juli berichtete, darf das Unternehmen durch eine Neuregelung nun seine Produktionskapazitäten um zwei Tonnen pro Jahr erhöhen. „Die stark gestiegene Nachfrage spiegelt sich in unserem guten Umsatz wider und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, hebt der für den Vertrieb zuständige Geschäftsführer bei „Demacan“, Philipp Goebel, hervor.

Auch die beiden anderen Medizinalcannabis-Produzenten in Deutschland dürfen jetzt ihre Produktion ausweiten. Das sind die beiden kanadischen Unternehmen „Aphria RX“, mit Sitz in Neumünster (Schleswig-Holstein) und „Aurora“ in Leuna (Sachsen-Anhalt). „Aphria RX“ gehört zu dem kanadischen Cannabis-Produzenten „Tilray“. In der Produktionsstätte in Neumünster will das Unternehmen nun die jährliche Produktion von einer auf drei Tonnen erhöhen, berichtet die Süddeutsche Zeitung am heutigen Freitag.

„Aurora“ hat angekündigt, seine Produktion vorerst nicht ausweiten zu wollen. Stattdessen sollen zunächst verschiedene neue Produkte getestet werden, teilte der Hersteller der dpa am vergangenen Dienstag mit – später plant jedoch auch „Aurora“ eine Ausweitung der Produktion. Derzeit wird in Leuna jährlich eine Tonne Cannabis produziert. Auch für die Zukunft plant das Unternehmen den Großteil seines Angebots aus Kanada zu importierten.

Dem sächsischen Hersteller „Demacan“ zufolge ist die Genehmigung zur Kapazitätserweiterung „von entscheidender Bedeutung, um den wachsenden Bedarf an medizinischem Cannabis zu decken und eine Zeitenwende in der Versorgung einzuleiten, indem der Schwerpunkt von Importen hin zu mehr heimischer Produktion verlagert wird“.