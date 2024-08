So halten es zwar 99 Prozent halten es für ein wichtiges Thema, dass die Selbstverwaltung von Apothekern und Kassen ab 2027 das Fixum jährlich anpassen soll – aber nur 14 Prozent meinen, der konkrete Ansatz dazu im Reformgesetz-Entwurf sei der richtige Weg. Dass Geld aus dem Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen umgewidmet werden soll, um Notdienste besser zu vergüten, ist für 91 Prozent grundsätzlich wichtig – aber nur 16 Prozent halten die Idee für gut umgesetzt. Ein positiveres Bild zeichnet sich hinsichtlich des Versprechens ab, die Notdienstpauschale auf rund 550 Euro zu erhöhen. Ein wichtiges Thema, sagen 89 Prozent – und 55 Prozent halten auch die Umsetzung für gut.

Nicht alles wird als rundum schlecht empfunden

Was die angedachten Strukturreformen betrifft, überwiegt die Einschätzung einer geglückten Umsetzung in zwei Punkten: Beim Einsatz ausländischer Fachkräfte für pharmazeutische Tätigkeiten bereits während des Anerkennungsverfahrens und der Möglichkeit, die Leitung von Filial- und Zweigapotheken unter zwei Apotheker*innen aufzuteilen. Allerdings: Ersterer Punkt wird nach derzeitigem Stand der Dinge aus dem noch ausstehenden Kabinettbeschluss wieder herausfallen – er könnte das gesamte Gesetzgebungsverfahren zustimmungsbedürftig machen, was Karl Lauterbach unbedingt vermeiden will.

Noch etwas mehr Zuspruch bekommen die Reformideen rund um neue Leistungen und Möglichkeiten im Betrieb. So halten 80 Prozent flexiblere Öffnungszeiten für wichtig – und 52 Prozent sind auch mit dem Ansatz des BMG einverstanden. Auch dass Betäubungsmittel künftig mit anderen Arzneimitteln im Kommissionierautomaten aufbewahrt werden können sollen, kommt bei 49 in der konkreten Umsetzung gut an. Dass mehr Impfungen und spezielle Schnelltests in die Apotheken einziehen sollen, halten zwar nicht alle für wichtig – aber von denen, die es wichtig findet, hält es die Mehrheit für gut umgesetzt.

Nicht zuletzt fehlen den Umfrageteilnehmer*innen auch noch einige Themen in der Reform – welche, zeigt folgende Grafik: