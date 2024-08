Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport in Mecklenburg-Vorpommern, ist derzeit auf Sommertour in ihrem Bundesland. Zwischen Besuchen bei Suchtberatungsstellen, Nachbarschaftszentren, der Uniklinik Rostock und einem Segler-Verein fand die Sozialdemokratin diesen Mittwoch auch Gelegenheit, in einer Apotheke vorbeizuschauen. Ihr Parteikollege, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, hat derzeit schließlich einige offene Reformbaustellen, die Apotheken betreffen. Und wie das Ministerium in Schwerin in einer Pressemitteilung betont, ist für Drese der enge politische Austausch mit den Apotheken „von großer Bedeutung“.

So besuchte die Ministerin im knapp 3.000 Einwohner zählenden Ort Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Adler Apotheke von Philipp Aude. Im Gespräch mit dem 29-jährigen Apotheker sprach sich Drese für die Stärkung der Apotheken, insbesondere im ländlichen Raum, aus. „Für viele Menschen ist die Apotheke eine wichtige Versorgungs- und Beratungseinrichtung. Deshalb müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, um den Erhalt von Apotheken in der Fläche zu sichern“, betonte die Ministerin.

Interessen eines dünnbesiedelten Flächenlandes einbringen!

Was die anstehende Apothekenreform betrifft, hob Drese hervor, dass diese natürlich auch die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten in Mecklenburg-Vorpommern betreffe: „Wir müssen uns die Herausforderungen als dünnbesiedeltes Flächenland genau anschauen und unsere Interessen mit Nachdruck einbringen“.

Angesichts der anhaltenden Kritik aus der Apothekerschaft an der „Apotheke ohne Apotheker*in“ unterstrich die SPD-Ministerin: „Eine Apotheke kann nur mit hochqualifizierten Fachpersonal geführt werden. Das Prinzip der persönlichen Leitung und Verantwortung des Apothekers bzw. der Apothekerin muss erhalten bleiben.“