Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) begrüßten die Entscheidung von Sanofi. Sie sei „ein starkes Signal für unseren Pharma-Standort und ein weiterer Meilenstein für unsere Arzneimittel-Souveränität und Exportstärke in Deutschland.“ Mansoori hob hervor, dass sich die Landesregierung für diese Investition starkgemacht habe. Sanofi sichere damit langfristig die Insulin-Wertschöpfungskette am Standort. Das verspreche gute Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung für viele Arbeitsplätze von hochqualifizierten Beschäftigten in den Labors und in der Produktion. „Die Produktion von Insulin in Hessen macht auch die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland und Europa krisenfester und unabhängiger“, so der Minister.



Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Pharmagewerkschaft IG BCE, sagte, Sanofi stärke mit der Investition den Pharma-Standort Deutschland und bringe „die mehr als 100-jährige Tradition der Insulinproduktion in Frankfurt-Höchst auf eine neue Stufe“. Angesichts der „teilweise noch immer dramatischen Lieferengpässe und Abhängigkeiten von anderen Ländern bei der Arzneimittelproduktion“ sei die Entscheidung nötig, um die Versorgung mit Insulin zu gewährleisten.



Auch angesichts der Debatte um den schwächelnden Standort Deutschland ist die Investition von Sanofi in Frankfurt ein positives Signal. Zuletzt hatten mehrere ausländische Pharmakonzerne hohe Investitionen hierzulande zugesagt: So steckt der US-Pharmakonzern Eli Lilly 2,3 Milliarden Euro in den Bau einer Produktionsstätte im rheinland-pfälzischen Alzey. Milliardenschwere Investitionen in Deutschland haben zudem Daiichi-Sankyo aus Japan und der Schweizer Pharmariese Roche verkündet.