Literatur

BfArM; Rote-Hand-Brief zu Ocaliva (Obeticholsäure): Widerruf der Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union aufgrund eines nicht bestätigten klinischen Nutzens (31. Juli 2024)

EPAR summary for the public. Ocaliva® Obeticholic acid. EMA/693503/2016; European Medicines Agency; www.ema.europe.eu

Fachinformation zu Ocaliva®, Stand Dezember 2023

Nevens F, Andreone P, Mazzella G, Strasser SI. A placebo-controlled trial of obeticholic acid in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2016;375:631-643.

Schrodt I. EMA recommends the withdrawal of Ocaliva for the treatment of primary biliary cholangitis: Statement from ERN RARE-LIVER. Informationsdienst Wissenschaft (28.06.2024)