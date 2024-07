Bei den Kostensteigerungen ist laut DAV zu beachten, dass der Juni gegenüber dem Vorjahresmonat einen Werktag weniger hatte. Zudem ergäben sie sich vor allem aus der Senkung des Herstellerabschlags von 12 auf 7 Prozent. Die Apotheken müssen weiterhin den erhöhten Apothekenabschlag zahlen, der seit Februar 2023 gilt – was der Kostensteigerung bei Arzneimitteln entgegenwirkt.

Im ersten Halbjahr 2023 zahlten die Apotheken 650 Millionen Euro an Abschlägen an die GKV, 2024 stieg die Summe leicht auf 670 Millionen (plus 3 Prozent). Vor Einführung der gesetzlichen Sparmaßnahme zahlten die Apotheken im ersten Halbjahr 2022 noch 560 Millionen Euro – damit erhöhte sich die Abgabenlast der Apotheken seitdem um fast 20 Prozent.