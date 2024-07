Ideal wäre es, alle Kunden, die ein Folgerezept benötigen, per E-Mail darüber zu informieren. Geschieht das rechtzeitig, bestenfalls gute zwei Wochen bevor das Medikament zur Neige geht, ist die Chance groß, dass die Kunden ihr Rezept auch bestellen und in der Arztpraxis abholen. Nur: Von wie vielen ihrer Kunden hat die durchschnittliche Vor-Ort-Apotheke überhaupt Mail-Adressen? Und wie aktuell sind diese? Versandapotheken sind hier klar im Vorteil: Wo online bestellt wird, wird stets auch eine aktuelle Mail-Adresse verwendet. Dort landen Bestell- und Versandbestätigungen, weswegen klar ist, dass die Kunden diese Mail-Adressen auch verwenden und dort regelmäßig nach neuen Nachrichten schauen.

Daneben haben die wenigsten Warenwirtschaftssysteme sogenannte „CRM-Funktionen.“ CRM steht für Customer Relationship Management, also Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen. Bekanntere kommerzielle CRM-Tools sind beispielsweise Hubspot oder Salesforce. Diese haben stets auch eine starke vertriebliche Komponente und lassen sich per Schnittstellen an viele andere Programme anbinden. Im Versandhandel wird ebenfalls mit CRM-Tools gearbeitet. Diese können vorformulierte, personalisierte E-Mails an individuell zu definierende Zielgruppen versenden. Antworten die Empfänger der Mail nicht binnen einer bestimmten Frist, so gibt es automatisierte Nachfass-Mails. Könnte man also die Warenwirtschaft, in der die Folgerezepte für den nächsten Zeitraum ermittelt werden, mit dem CRM-Tool verbinden, so würden alle weiteren Schritte vollautomatisch erfolgen: Die Patienten bekommen eine Mail und senden entweder ihr Folgerezept elektronisch oder per Post – oder sie bekommen eine Erinnerung. Selbst wenn damit nur die Hälfte der Kunden erreicht wird, so ist der Aufwand doch nahezu Null. Und die Kunden, die bis kurz vor Erreichen der Fälligkeit nicht reagiert haben? Nun, die werden vom Versandhandel selbstverständlich angerufen und an das Folgerezept noch mal telefonisch, persönlich und ganz gewiss auch freundlich erinnert [3].