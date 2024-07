Erneut fordert Patt, im Rahmen der Apothekenreform, die PKV in die Hilfstaxe einzubeziehen. Das ist allerdings bereits geschehen. Der Entwurf für den anstehenden Kabinettsbeschluss sieht genau das vor.

Demnach haben die zwischen DAV und GKV-Spitzenverband getroffenen Preisvereinbarungen für Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln künftig „im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung“ zu erfolgen. „Hierdurch soll gewährleistet werden, dass etwaige Effizienzreserven aus den Preisverhandlungen auch zugunsten der Unternehmen der privaten Krankenversicherung gehoben werden können“, heißt es dazu in der Begründung.

Ganz umsonst soll es die neuen Einsparungen aber nicht geben: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass GKV-Spitzenverband und PKV-Verband eine Vereinbarung über die angemessene Beteiligung der PKV-Unternehmen an den Kosten für die Hilfstaxen-Vereinbarungen und das Schiedsstellenverfahren zu schließen haben. Aber auch das hatte der PKV-Verband in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf für das Apotheken-Reformgesetz so vorgeschlagen.

PKV-Verband ist noch nicht ganz zufrieden

Noch steht der Kabinettbeschluss zum Reformgesetz aus – erst nach der Sommerpause geht es ins parlamentarische Verfahren. Es sieht ganz so aus, als könne die PKV zwar bereits einen Erfolg für sich verbuchen, Nachbesserung ist aus Verbandssicht dennoch nötig: Um die Anwendung der Rabatte auf die Privatversicherten zu ermöglichen, müssten auch noch Änderungen in der Arzneimittelpreisverordnung vorgenommen werden (§ 5 Abs. 4 und 5 AMPreisV), erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Auch das hatte der PKV-Verband bereits in seiner Stellungnahme eingebracht.