In Deutschland hatten einige auf eine Indikationserweiterung und somit künftige Erstattung durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) von Wegovy gehofft. Denn sogenannte Lifestyle-Arzneimittel, zu denen unter anderem Arzneimittel zum Abnehmen gehören, sind in Deutschland grundsätzlich von der Erstattung durch die GKV ausgeschlossen. „Arzneimittel mit dem Wirkstoff Semaglutid, die nicht zur Gewichtsregulierung zugelassen sind und bei anderen Indikationen wie dem Diabetes mellitus Typ 2 angewendet werden“, fallen hingegen nicht unter den gesetzlichen Verordnungsausschluss, erklärte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am 21. März 2024 in einer Pressemitteilung. Dabei betonte der G-BA nochmals, dass für Wegovy „aufgrund des Anwendungsgebietes ‚Gewichtsregulierung‘“ der gesetzliche Verordnungsausschluss gilt.