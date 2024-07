Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges verschoben sich die Schwerpunkte in der Tätigkeit der Gesundheitsämter. Die Bekämpfungen von Epidemien rückte stärker in den Vordergrund, insbesondere in Zusammenhang mit der Deportation und dem Einsatz von Zwangsarbeiter*innen in der deutschen Industrie – denen die Verbreitung von Seuchen in der Öffentlichkeit zugeschrieben wurde.

Vor allem der Tuberkulose (Tbc) hatte das NS-Gesundheitsregime den Kampf angesagt, allerdings beschränkte sich dieser in erster Linie auf die Diagnose: Mit der damals neuartigen Röntgen-Technologie wurde die Bevölkerung ab 1938 systematisch untersucht. Dadurch stieg beispielsweise in Stuttgart die Diagnose von Tbc-Erkrankten oder Gefährdeten um 47 Prozent. Allerdings mangelte es an geeigneten Heilverfahren, insbesondere während des Krieges verschlimmerte sich das Leiden von vielen Erkrankten. Nicht selten wurden sie als „sozial wertlos“ denunziert. In manchen Landesteilen wurden Tbc-Erkrankte in gefängnisartige Einrichtungen eingewiesen, wo viele durch gezielte Vernachlässigung verstarben.