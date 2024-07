Die Risiken von Lecanemab sollen den geringen Nutzen des Antikörpers überwiegen – wieder ging es dabei um Schwellungen und Blutungen im Gehirn, sogenannten ARIA (amyloid-related imaging abnormalities = amyloidbedingte bilgebende Anomalien). Dabei hebt der CHMP hervor, dass das ARIA-Risiko ausgerechnet bei Personen (mit zwei Kopien des Gens für Apolipoprotein E4) erhöht ist, die wahrscheinlich für eine Behandlung mit Lecanemab infrage gekommen wären.

Lecanemab-Anbieter Eisai kann nun noch eine erneute Prüfung der Zulassung beantragen.

DGN befürchtet Zwei-Klassen-Medizin

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) bedauert in einer Stellungnahme vom 26. Juli 2024, dass in Europa für Lecanemab keine Empfehlung zur Zulassung erteilt wurde. Zwar betont auch die DGN, dass eine Lecanemab-Therapie Alzheimer nicht heilen oder zum Stillstand bringen und lediglich das Fortschreiten der Erkrankung bei Betroffenen im Alzheimer-Frühstadium verlangsamen kann. Zudem gebe es viele praktische Limitationen der Therapie: „ein sehr frühes Zeitfenster für die Therapieinitiierung, mangelnde Refinanzierung der erforderlichen Frühdiagnostik, fehlende Versorgungsstrukturen, Nebenwirkungen“. Die Fachgesellschaft befürchtet aber nun, dass wer es sich leisten könne, Lecanemab über internationale Apotheken beziehen werde und so eine Zwei-Klassen-Medizin gefördert werde.