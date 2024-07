Apotheken vor Ort sind bislang standardmäßig über einen lokalen Konnektor an die Telematik-Infrastruktur angebunden. Eine Ausnahme bilden derzeit die Apotheken, die das System von RedMedical nutzen. Hier steht der Konnektor in einem Rechenzentrum. Und auch CGM hat seit dem vergangenen Jahr „CGM Managed TI“ im Portfolio, wo die Verbindung zur TI über das CGM-Rechenzentrum erfolgt.

Mit Noventi bietet nun ein weiter Player im Markt „TI-as-a-Service“ (TIaaS) an. Unter dem Label „Noventi Connect TIaaS“ wolle man eine sichere und zukunftsfähige Telematikinfrastruktur-(TI)-Anbindung für Vor-Ort-Apotheken starten, heißt es in einer Mitteilung. Nutzen können die Lösung demnach Apotheken mit Warenwirtschaftssystemen von Noventi. Während Kartenterminal, SMC-B und eHBA in der Vor-Ort-Apotheke verbleiben, wird der lokale Konnektor durch einen High-Speed-Konnektor im Rechenzentrum ersetzt. Die Verbindung zum TIaaS-Rechenzentrum mit Standort in Frankfurt am Main erfolge über eine sichere VPN-Verbindung, heißt es. Den Verbindungsaufbau übernimmt der „Noventi TI Service Client (TISC)“.