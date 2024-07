Mit der Genschere CRISPR/Cas schalteten sie in unzähligen menschlichen Zellen jeweils ein bestimmtes Gen aus, um zu verstehen, welches Gen für die Giftwirkung der Speikobra entscheidend ist. Die Zellen wurden immun gegen das Gift, wenn die Forscher den Heparan/Heparin-Biosyntheseweg ausschalteten. Heparan-Proteoglykane sind auf der Zelloberfläche verbreitet. Ihre Hypothese: Ein Überschuss an „freiem“ Heparin im Gewebe könnte das Gift abfangen und so seine Wirkung an den Zellen verhindern. Sie verabreichten Mäusen zuerst Schlangengift und dann unter anderem Tinzaparin. Das stoppte die Gewebeschädigung deutlich und wirkte auch gegen das Gift vieler anderer Kobra- und Vipernarten.

Die Forscher hoffen, dass Heparine auch bei Menschen so gut wirken wie in ihrer Studie. Es könnte unmittelbar nach einem Biss unter die Haut gespritzt werden. Zudem stehen die Wirkstoffe bereits auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO – es könnte daher mehr Patienten zugänglich werden als die bisher üblichen Gegenmittel.

