Weiteren Raum für Spekulationen eröffneten Aussagen des Virologen Christian Drosten aus den Protokollen: Angeblich hatte er ein wissenschaftliches Statement zurückgehalten, da dieses den Aussagen der Regierung widersprochen habe. Dabei ging es um wiederholte Aussagen des damaligen Gesundheitsministers Spahn (CDU), der behauptet hatte, das Infektionsgeschehen werde vor allem von den Ungeimpften vorangetrieben. Dem widersprach Drosten am 5. November 2021: „In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt, Gesamtbevölkerung trägt bei“, heißt es in den Protokollen. Auch in Bezug auf die flächendeckenden Testungen zeigte sich Drosten damals kritisch, wie „tagesschau.de“ am Donnertag berichtete.

Allerdings ist es wohl nicht so, dass Drostens dissonante Äußerungen verschwiegen wurden, was infolge der Veröffentlichung behauptet wurde. Vielmehr hatte er selbst in einem Gastbeitrag bei der „Zeit“ vom 5. August 2020 seine Ansichten und die punktuelle Kritik an den Maßnahmen geäußert.