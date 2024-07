„Wir sitzen alle in einem Boot“ – das sagen die Vorsitzende des Bundesverbandes PTA (BVpta), Anja Zierath, und der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverbandes (HAV), Holger Seyfarth. Wie der HAV an diesem Mittwoch informierte, trafen sich die Spitzen der beiden Verbände in Offenbach am Main, um unter anderem über die geplante Apothekenreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und den Mangel an Nachwuchs zu reden.

Zierath und Seyfarth waren sich einig, dass gegenwärtig „der Schulterschluss in den Apothekenteams und die gegenseitige Wertschätzung unabdingbar sind, um die Apotheken vor Ort zu stärken und für die Patientinnen und Patienten zukunftssicher aufzustellen“, heißt es in einer Pressemitteilung.