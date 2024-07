Bei Bewertung der drei Bakterienstämme Lactobacillus rhamnosus GG,Saccharomyces boulardii und Lactobacillus reuteri reduzierte sich durch L. rhamnosus GG das Risiko, an einem Durchfall zu erkranken, der länger als 48 Stunden anhält. Die Dauer des Durchfalls verringerte sich durch die Gabe von L. rhamnosus GG,Saccharomyces boulardii und L. reuteri. Im Positionspapier der Interessengruppe für Darmmikrobiota und Modifikationen der European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutritions aus dem Jahre 2023 gibt es eine Empfehlung zur Behandlung der akuten Gastroenteritis bei Kindern mit Probiotika. Dieser Empfehlung schließen sich die Autoren der aktuellen Leitlinie nicht an.