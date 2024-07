Schutzimpfungen mit Totimpfstoffen bei Erwachsenen sollen in Apotheken vielmehr neben Grippeschutzimpfungen und solchen gegen SARS-CoV-2 generell ermöglicht werden (Änderung in § 20c Infektionsschutzgesetz). Die Bedingung, dass eine Person nur dann in Apotheken geimpft werden darf, wenn sie „nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft die jeweilige Schutzimpfung unabhängig von individuellen Risikofaktoren (...)“ erhalten sollte, wurde gestrichen. Ebenso die zugehörige Begründung, die ausführte, dass Indikationsimpfungen in Apotheken nicht vorgesehen sind.

Impfungen gegen Grippe bei erwachsenen Personen unter 60 sind also nach jetzigem Stand weiterhin in Apotheken möglich. Auch Reiseimpfungen mit Totimpfstoffen können nach dem neuen Entwurf in Apotheken verimpft werden. Beispielsweise war in der vorherigen Fassung explizit erwähnt, dass FSME-Impfungen nur für zeckenexponierte Erwachsene in Apotheken möglich sein sollen, die in einem Risikogebiet leben, aber nicht für solche, die in ein Risikogebiet reisen oder aufgrund eines beruflichen Risikos. Auch diese Regelung fällt in der neuen Fassung weg.

Lediglich Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen sollen weiterhin den Ärzt*innen vorbehalten sein. Und COVID-19-Impfungen für Personen unter 18 Jahren sollen in Apotheken nicht mehr durchgeführt werden. Gemäß der aktuellen COVID-19-Impfempfehlung ist für Personen, die jünger als 18 Jahre sind, keine Standardimpfung mehr vorgesehen.

Noch ist Bewegung im Referentenentwurf. Erst am 21. August soll das Bundeskabinett ihn beschließen und damit den Weg für das parlamentarische Verfahren frei machen.