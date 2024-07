Gerade Menschen im Rentenalter brauchen ihre Apotheke vor Ort, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir stehen am Anfang einer Entwicklung. Die ersten ‚Babyboomer‘ kommen gerade ins Rentenalter, in den nächsten 15 Jahren wird die Zahl der Menschen über 65 immer weiter steigen“, so Ronald Schreiber, Präsident der Kammer.

„Prognose ausgesprochen pessimistisch“

Auch unter den Apothekerinnen und Apothekern ist die Tendenz nicht anders. „Gut die Hälfte der Apothekenleitungen ist heute älter als 50, wird in 15 Jahren also nicht mehr zur Verfügung stehen. Stellt man beide Entwicklungen in Zusammenhang, ist die Prognose ausgesprochen pessimistisch“, so der Kammerpräsident.

Derzeit gibt es nur noch 490 Apotheken in Thüringen, in zahlreichen Gemeinden gibt es keine mehr. „Und dort wird die Arzneimittelversorgung nicht mehr so sichergestellt, wie es sein sollte. Das muss uns große Sorgen machen“, so Schreiber.

Apotheke ohne Apotheker? Beratung reine Glückssache

Der Kammerpräsident kann der Idee nichts abgewinnen, dass Kioske und sogenannte Gesundheitsmärkte, „in denen Arzneimittel nur noch über den Tresen gereicht werden“, es richten sollen. „Geht es nach den Vorstellungen des Apothekenreformgesetzes, soll das der neue Standard werden. Apotheken ohne verantwortliche Apothekerin bzw. verantwortlichen Apotheker vor Ort, Beratung, die reine Glückssache ist“. Das mache Arzneimittel zu einer Ware und die Arzneimittelversorgung zweitklassig. „So darf die Thüringer Gesundheitsversorgung in Zukunft nicht aussehen“, fordert Schreiber.