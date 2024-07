„Die Zahlen belegen eindrucksvoll: Apotheken sind unverzichtbar für eine sichere und effektive Selbstmedikation.“ Das sagte die Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland (früher Bundesverband der Arzneimittelhersteller, BAH) Dorothee Brakmann anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zur Selbstmedikation am heutigen internationalen Selfcare Day. „Das große Vertrauen, das die Menschen in die persönliche Beratung und Kompetenz der Apotheken vor Ort setzen, ist eine wichtige Säule unseres Gesundheitssystems.“

So ergibt die Umfrage, die vom 13. bis zum 18. Mai unter eintausend über 18-Jährigen repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung durchgeführt wurde, dass zwei Drittel der Befragten ihre rezeptfreien Arzneimittel bei leichten Gesundheitsstörungen in der Vor-Ort-Apotheke kaufen. Ein Fünftel bezieht diese aus dem Onlineversand, wobei Frauen mit 22 Prozent eher dazu neigen (Männer 18 Prozent). Mit Blick auf das Alter ist der Versandhandel am ehesten in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen (24 Prozent) und der noch Älteren (25 Prozent) beliebt. Nur neun Prozent der 18- bis 29-Jährigen hingegen wählte den Versand.