Verordnungsentwurf regelt GKV-Erstattung für Nirsevimab im ersten Lebensjahr

Am Montag meldete nun der „Tagesspiegel Background“, dass das BMG einen Entwurf für die „Verordnung zum Anspruch auf Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe gegen Respiratorische Synzytial Viren“ (RSV) erarbeitet hat – der Entwurf liege der Redaktion vor: Aufbauend auf der Stiko-Empfehlung will das Ministerium sicherstellen, dass für alle GKV-Versicherten der Anspruch auf die prophylaktische Gabe des Arzneimittels besteht – „unabhängig von individuellen Risikofaktoren“, wird aus dem Entwurf zitiert. Somit haben gesetzlich Versicherte künftig bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres einmalig Anspruch auf eine RSV-Prophylaxe mit Nirsevimab, sollte die Verordnung so in Kraft treten.