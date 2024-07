So können Apotheken das aktuelle IT-Problem beheben

Aufgrund der Vielzahl von Anfragen an das Service-Center des Unternehmens könne es derzeit zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen, schreibt CGM Lauer weiter. „Um eine schnellere Bearbeitung Ihrer Anliegen zu ermöglichen, bitten wir Sie, uns bei Problemen mit WINAPO® per E-Mail unter support@lauer-fischer.cgm.com zu kontaktieren. Unser Support-Team wird sich schnellstmöglich bei Ihnen melden.“

Abgesehen von der Apothekensoftware seien keine weiteren CGM-Systeme in Deutschland von den IT-Problemen betroffen, schreibt ein Sprecher auf Anfrage der DAZ. Das deckt sich mit einer Information der ÄrzteZeitung, wonach hierzulande Praxen, die CGM Lauer nutzen, von den Schwierigkeiten verschont geblieben sein sollen.