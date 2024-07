Apothekenzahl weiter im Sinkflug

Im ersten Halbjahr 2024 ist die Zahl der Apotheken in Deutschland um 283 gesunken – lediglich 24 Neugründungen standen dem gegenüber. Das gab die ABDA heute in einer Pressemitteilung bekannt. Gegenüber dem Vorjahr zeige sich, dass immer mehr Apotheken in immer kürzerer Zeit schließen müssen – im ersten Halbjahr 2023 schlossen 238 Apotheken, im ersten Halbjahr 2022 waren es 205. Mit einem Bundesdurchschnitt von 21 Apotheken pro 100.000 Einwohner*innen liege man weiterhin deutlich unter dem europäischen Durchschnitt.

Auch in Großstädten wie Berlin und Bremen ist die Apothekendichte sehr gering, sogar unter dem Bundesdurchschnitt. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening betonte vor diesem Hintergrund, wie wichtig es sei, die vollversorgenden Apotheken gegen die Pläne aus dem Hause Lauterbach zu verteidigen, die die sicher Arzneimittelversorgung bedrohten.