TGL Nordrhein hält Tariferhöhung für falsches Signal an die Politik

Stattdessen „sollten wir mit vereinten Kräften eine gesetzlich verankerte Refinanzierung durch die Kostenträger erwirken, ähnlich wie bei den Pflegekräften in den Kliniken“, fordert Berges. Wichtig sei eine schnellstmögliche Erhöhung der in der Arzneimittelpreisverordnung vorgesehenen Zuschläge, sowie die Aufhebung des Skonti-Verbots: „Nur so sind Apotheken in der Lage, zukünftig faire Gehälter zu zahlen und in zukunftsorientierte Arbeitsplätze zu investieren.“ Man bleibe weiterhin im konstruktiven Dialog mit den Tarifpartnern, heißt es.