Neu: ilon WundXtra Salbe

Angewandt werden kann die Salbe bei akuten Schnitt- und Schürfwunden, Blasen, bei leichten Verbrennungen und Sonnenbrand, bei chirurgischen Wunden sowie bei schlecht heilenden, chronischen Wunden. Im Vergleich mit dem Antiseptikum Octenidin erwies sich die Fichtenharz-Salbe in einer Beobachtungsstudie als gleichwertig1: Diabetische Fußgeschwüre wurden im Rahmen der Studie randomisiert 145 Tage lang behandelt (Verbandswechsel alle 1-3 Tage). In der Harzsalbe-Gruppe führte dies bei 47 % der Probanden zu einer vollständigen Heilung, in der Octenidin-Gruppe bei 31 %. Die Salbe wurde gut vertragen, Allergien traten nicht auf1. Bei schweren Druckgeschwüren mit und ohne Infektion war die Harzsalbe signifikant effektiver als eine Hydrokolloid-Wundauflage. Nach sechs Monaten heilte das Ulcus in der Harzsalbe-Gruppe bei 94 % vollständig ab; in der Hydrokolloid-Gruppe bei 36 %2.

In einer Fallstudie mit einem komplizierten Fußgeschwür bei einer achtzigjährigen Frau war das Ulcus nach sieben Monaten Behandlung unter Anwendung der Harzsalbe (1-mal täglich) vollständig geheilt. Eine infizierte Wunde bei einem 63-jährigen Mann nach Operation der Tibialis posterior-Sehne war nach 70 Tagen Behandlung (1-mal täglich) vollständig geheilt, die Infektion war abgeklungen.