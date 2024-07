Kabinett mit vollem Programm – aber ohne Apothekenreform

Der aktuelle Entwurf zum Apothekenreformgesetz konnte heute nicht, so wie ursprünglich angekündigt, vom Kabinett beschlossen werden. Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf einer Pressekonferenz nach der Kabinettsitzung erklärte, steht noch eine Rechtsförmlichkeitsprüfung durch das Bundesjustizministerium aus – und Justizminister Marco Buschmann (FDP) sei gerade im Urlaub. Lauterbach nannte den 21. August als nächsten Termin für einen Kabinettsbeschluss.

Der Minister geht davon aus, dass die Reform zügig ihren Weg durchs Parlament gehen wird, so dass sie zum Jahresbeginn 2025 ihre Wirkung entfalten kann. Zumindest an den Kernpunkten zur Apothekenhonorierung und der Möglichkeit zum „Betreiben“ einer Apotheke ohne anwesendes approbiertes Personal will Lauterbach trotz aller Widerstände festhalten – keinesfalls plane man Apotheken von PTA „leiten“ zu lassen, hob er hervor.