Ein Fadenpilz verbreitet sich über Barbershops

Literatur

[1] Tietz H-J, Gunkel U. Pilzinfektionen in Zeiten von Corona – Mykosen der Kopfhaut nehmen bei Kindern zu. DAZ 2021;41:56, www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2021/daz-41-2021/pilzinfektionen-in-zeiten-von-corona

[2] Drerup KA, Brasch J. Tinea capitis bei Kindern – ein buntes Krankheitsbild. www.springermedizin.de/alopezie/itraconazol/tinea-capitis-bei-kindern-ein-buntes-krankheitsbild/20399324

[3] NN. Dermatophyt verbreitet sich über Friseurgeschäfte. 9. Juli 2024, www.aerzteblatt.de/nachrichten/152797/Dermatophyt-verbreitet-sich-ueber-Friseurgeschaefte?rt=f36614fe4ee0ce562012f3a8f31e98c4

[4] NN. Dermatophytosen durch Trichophyton tonsurans sind keineswegs harmlos. 9. Juli 2024, www.aerzteblatt.de/nachrichten/152775/Dermatophytosen-durch-Trichophyton-tonsurans-sind-keineswegs-harmlos

[5] Pilz JF et al. Increasing incidence of Trichophyton tonsurans in Munich – A single-centre observation. Mycoses 2023;66(5):441-447; doi: 10.1111/myc.13563

[6] Bonnen C. High Fade, Undercut, juckende Kopfhaut – Hautpilz verbreitet sich durch Trendfrisuren. Der Spiegel vom 6. Juli 2024, www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/barbershop-low-fade-high-fade-undercut-hautpilz-verbreitet-sich-durch-trendfrisuren-a-d013f574-4f6e-4d20-8af3-a654e97fc195

[7] Müller VL et al. Tinea capitis et barbae caused by Trichophyton tonsurans: A retrospective cohort study of an infection chain after shavings in barber shops. Mycoses. 2021 Apr;64(4):428-436; doi: 10.1111/myc.13231

[8] Mayser P et al. S1-Leitlinie Tinea capitis. J Dtsch Dermatol Ges 2020;18(2):161-180; doi: 10.1111/ddg.14026_g

[9] Gupta AK et al. Tinea capitis in children: a systematic review of management. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Dec;32(12):2264-2274; doi: 10.1111/jdv.15088

[10] Chen X et al. Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children: An abridged Cochrane Review. J Am Acad Dermatol. 2017 Feb;76(2):368-374; doi: 10.1016/j.jaad.2016.08.061

[11] Tietz H-J. Spielt kaum noch eine Rolle! Gastkommentar zur Problematik der Terbinafin-Resistenz. DAZ 2021;7:37, www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2021/daz-7-2021/spielt-kaum-noch-eine-rolle

[12] Saunte DML et al. Emerging antifungal treatment failure of dermatophytosis in Europe: take care or it may become endemic. J Eur Acad Dermatol Venereol 2021;35(7):1582-1586; doi: 10.1111/jdv.17241

[13] Schießl J et al. Trichophyton tonsurans –an emerging pathogen in wrestling in Germany. Hautarzt 2021;72(10):878-891; doi: 10.1007/s00105-021-04803-7