Noweda warnt vor Verschärfung der Lieferengpässe

In einer Umfrage der „Welt am Sonntag“ vom Mai dieses Jahres gaben die Landesgesundheitsministerien von Hessen, Berlin und Schleswig-Holstein an, geplante Inspektionen in China ausgesetzt zu haben – „erhebliche Sicherheitsbedenken“ seien dafür der Grund. Andere Länder berichteten von „erschwerten“ Bedingungen bei den Inspektionsreisen. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie und Pharma Deutschland zeigten sich alarmiert.

Auch Noweda-Vorstandsvorsitzender Michael Kuck sieht dringenden Handlungsbedarf: „Aufsichtsbehörden und Politik müssen eine unbürokratische und schnelle Lösung finden, damit wir unseren Versorgungsauftrag auch in den nächsten Wochen und Monaten vollumfänglich erfüllen können.“