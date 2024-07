„Jetzt ist der falsche Zeitpunkt für eine Tariferhöhung“

Wie die Vorsitzende des dortigen Apothekervereins, Susanne Koch, gegenüber der DAZ bestätigte, will ihr Verband so bald wie möglich aus dem ADA austreten. Das Ergebnis der Verhandlungen könne nicht mitgetragen werden. Allerdings nicht, weil man der Meinung sei, dass die Mitarbeiter*innen keine Gehaltserhöhung verdienten, betont sie gegenüber der DAZ. „Es ist jetzt nur der falsche Zeitpunkt, wir nehmen uns damit gegenüber der Politik den Wind aus den Segeln“, erklärt sie im Hinblick auf die anstehende Apothekenreform und die damit verbundenen Honorarforderungen des Berufsstandes. Sie befürchtet, dass die Zustimmung zur Tarifvereinbarung signalisiere, dass wirtschaftlich eben doch noch Luft nach oben sei. Endgültig werde die Entscheidung, wie es für den Saarländischen Apothekerverein nun weitergeht, im August fallen.

Derzeit gibt es zwei Kammerbezirke, in denen die Apothekerverbände nicht Mitglied im ADA sind – Nordrhein und Sachsen. Mit dem Saarland kommt jetzt womöglich ein dritter dazu. Was das konkret für die dortigen Gehälter bedeutet, ist noch unklar. So gab es beispielsweise in Sachsen lange gar keinen Tarifvertrag, in Nordrhein liegen die Tarifgehälter etwas unter den bundesweit gültigen.