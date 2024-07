Frauen im gebärfähigen Alter über Fluconazol-Risiken informieren

Laut Embryotox erkranken ungefähr 30 % aller Schwangeren an einer vaginalen Pilzinfektion. In über 85 % soll Candida albicans ursächlich sein. Während der Pilz allein vermutlich kein erhöhtes Risiko für den Verlauf der Schwangerschaft darstelle, könne die Infektion jedoch potenziell die Besiedlung mit gefährlicheren Keimen fördern, heißt es. Vor allem während der letzten sechs Schwangerschaftswochen werde eine antimykotische Therapie empfohlen, um die Übertragung bei der Geburt auf das Kind zu vermeiden. Laut der „S2k-Leitlinie Vulvovaginalkandidose“ wird selbst bei asymptomatischer Candida-Kolonisation in den letzten Wochen der Schwangerschaft eine topische prophylaktische Therapie über sechs bis sieben Tage empfohlen.

Zudem wird in der Leitlinie betont, dass insbesondere im ersten Trimenon eine Vulvovaginalcandidose lokal mit Clotrimazol behandelt werden soll. So sollen fetale Fehlbildungen und ein Frühabort vermieden werden. Auch laut Embryotox gilt topisches Clotrimazol als Mittel der Wahl in der Schwangerschaft. Topisches Miconazol könne alternativ verwendet werden.