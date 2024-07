Sexuell übertragbare Infektionen: Doxycyclin und Azithromycin werden knapp

Für Doxycyclin sind in der Lieferengpassliste des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) derzeit vier Produkte gelistet: Die „DoxyHexal tabs“ sollen bis Ende August knapp sein, „Doxycyclin 100“ und „Doxycyclin 200“ von 1A Pharma sollen wie die „DoxyHexal 200 mg tabs“ Ende Juli wieder lieferbar sein. Alle vier Engpässe sollen seit dem 25. Juni bestehen. Als Grund werden unzureichende Produktionskapazitäten angegeben.

Schon länger und offenbar auch langanhaltender gibt es zudem Lieferprobleme bei Azithromycin. Acht Einträge gibt es zu dem Wirkstoff in der Lieferengpass-Datenbank. Überwiegend wird eine erhöhte Nachfrage als Grund für den Engpass angegeben, die HEC Pharm GmbH spezifiziert diesen Grund und gibt einen mangelnden Bestand an Primärverpackungen an. Für die beiden Präparate „Zithromax 500 mg Filmtabletten“ und „Zithromax 250 mg Filmtabletten“ von Pfizer werden zudem Alternativpräparate genannt: „AZI-TEVA 500 mg Filmtabletten“ und „Azithromycin-ratiopharm 250 mg Filmtabletten“.