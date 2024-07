In Österreich Arzneimittelverordnungen durch Pflegekräfte möglich

Außerdem sind bislang im Gesetz alle Tätigkeiten, die Pflegekräfte durchführen dürfen, einzeln aufgeführt. Das heißt, alles, was nicht ausdrücklich in der Aufzählung gelistet ist, darf nicht ausgeführt werden, auch wenn es die Ausbildung möglicherweise abdeckt. Mit der Novelle können Pflegekräfte alle ihrer Ausbildung entsprechenden Tätigkeiten ausüben, die nicht Ärzt:innen vorbehalten sind. Dies führe zu einer dynamischeren Arbeitsweise, da nicht bei jedem Schritt geprüft werden müsse, ob er in der gesetzlichen Aufzählung enthalten ist, heißt es.

Bereits in vielen Ländern Standard

Österreich setzt damit etwas um, was in anderen europäischen Ländern schon praktiziert wird. So durften 2019 in 13 europäischen Ländern Pflegekräfte Arzneimittel verschreiben. Die Befugnisse reichen von der Erlaubnis, mit einer bestimmten Zusatzqualifikation nahezu alle Arzneimittel zu verschreiben, wie in den Niederlanden, Irland und Großbritannien, bis hin nur zu bestimmten Arzneimitteln. Letzteres ist in Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden und Frankreich der Fall. All diese Länder schreiben Minimalanforderungen fest, zudem ist bei der Mehrheit irgendeine Art der ärztlichen Aufsicht vorgegeben.

In Deutschland ist die Verschreibung von Arzneimitteln Human-, Tier- und Zahnmediziner*innen vorbehalten. Eine gewisse Ausnahme stellen die Hebammen dar, die bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne ärztliche Verordnung anwenden dürfen.